Складное устройство от Apple: Новинка заменит iPad mini
UAportal рассказал, что согласно сообщениям корейского издания The Elec, компания Apple разрабатывает свое первое складное устройство. Этот инновационный продукт должен стать преемником iPad mini, показывая основной дисплей с диагональю от 7 до 8 дюймов. Хотя точные технические характеристики дисплея на данный момент остаются неизвестными, компании Samsung и LG, как сообщается, отправили образцы экранов Apple для тестирования.
Что известно
К сожалению, подробная информация об этом новом складном устройстве ограничена. Что касается его ожидаемого запуска, мы можем ждать, что он появится на рынке где-то между 2026 и 2027 годами.
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Кроме того, Apple изучает перспективы запуска еще одного сложного устройства, которое будет иметь более 20,5-дюймовый экран. Однако важно отметить, что этот продукт не дебютирует в ближайшем будущем.
В заключение, фанаты Apple могут с нетерпением ждать появления нового складного устройства компании, цель которого совершить революцию на рынке. Благодаря уникальному дизайну экрана и слухам о потенциальных преемниках iPad mini, компания продолжает очаровывать энтузиастов технологий по всему миру.
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