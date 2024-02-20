Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 20 февраля

UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) предоставил информацию об официальных курсах валют на 20 февраля. Официальный курс гривны следующий: 1 доллар США – 38,28 грн, 1 евро – 41,24 грн, 1 польские злотые – 9,52 грн.

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Обменные пункты покупают доллар США по среднему курсу 38,45 грн, а продают по 38,59 грн. Евро предлагают по 41,80 грн, а продают по 41,60 грн. Польские злотые предлагают по 9,50 грн, а продают по 9,61 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,90 – 38,50 грн.

Ощадбанк: 37,90 – 38,50 грн.

ПУМБ: 38,10 – 38,60 грн.

Укрсиббанк: 37,85 – 38,50 грн.

Укрэксимбанк: 37,95 – 38,55 грн.

Евро

ПриватБанк: 40,70 – 41,70 грн.

Ощадбанк: 40,70 – 41,65 грн.

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн.

Укрсиббанк: 40,70 – 41,95 грн.

Укрэксимбанк: 40,95 – 41,95 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,38 – 9,78 грн.

Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,80 грн.

Укрэксимбанк: 9,30 – 9,65 грн.

Курс актуален по состоянию на 9:00, 20 февраля.