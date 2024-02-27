Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 27 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 27 февраля. По этим данным, официальный курс гривны следующий: 1 доллар США – 38,33 грн, 1 евро – 41,59 грн, 1 польский злотый – 9,65 грн.

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UAportal рассказал, что в обменных пунктах курс продаж и покупки доллара США составляет примерно 38,70 грн и 38,60 грн соответственно. Евро продается за 41,96 грн, а покупается за 42,15 грн. Что касается польского злотого, то его предлагают по 9,60 грн, а продают по 9,70 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,15 – 38,70 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрэксимбанк: 38,10 – 38,70 грн.

Евро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,30 – 42,00 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,15 – 42,05 грн.

Укрэксимбанк: 41,30 – 42,10 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрэксимбанк: 9,45 – 9,80 грн.

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