Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 28 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс валют на 28 февраля. По этой информации, официальный курс гривны таков: 1 доллар США – 38,42 грн, 1 евро – 41,71 грн, 1 польский злотый – 9,67 грн.

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UAportal рассказал о курсах валют в обменных пунктах: доллар США продают в среднем за 38,65 грн., а покупают за 38,55 грн. Евро продается за 41,90 грн, а покупается за 42,10 грн. Польский злотый предлагается за 9,60 грн и продается за 9,70 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,80 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,15 – 38,70 грн.

Укрэксимбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Евро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,45 – 42,25 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,25 – 42,15 грн.

Укрэксимбанк: 41,45 – 42,25 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрэксимбанк: 9,50 – 9,85 грн.

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