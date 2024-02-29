Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 29 февраля
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 февраля. Официальный курс гривны такой: 1 доллар США – 38,20 грн, 1 евро – 41,29 грн, 1 польский злотый – 9,61 грн.
UAportal рассказал о средних курсах валют в обменных пунктах. Доллар США продают в среднем за 38,57 грн., а покупают за 38,46 грн. Евро предлагают по 41,80 грн., а продают по 41,95 грн. Злотые предлагают за 9,60 грн., а продают за 9,70 грн.
Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине.
Доллар США
ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.
Ощадбанк: 38,20 – 38,74 грн.
ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.
Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.
Укрэксимбанк: 38,20 – 38,80 грн.
Евро
ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.
Ощадбанк: 41,30 – 42,15 грн.
ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.
Укрсиббанк: 41,100 – 42,10 грн.
Укрэксимбанк: 41,40 – 42,20 грн.
Злотые
ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.
Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.
Укрэксимбанк: 9,45 – 9,80 грн.
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