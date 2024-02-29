Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 29 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 февраля. Официальный курс гривны такой: 1 доллар США – 38,20 грн, 1 евро – 41,29 грн, 1 польский злотый – 9,61 грн.

Видео дня

UAportal рассказал о средних курсах валют в обменных пунктах. Доллар США продают в среднем за 38,57 грн., а покупают за 38,46 грн. Евро предлагают по 41,80 грн., а продают по 41,95 грн. Злотые предлагают за 9,60 грн., а продают за 9,70 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине.

Доллар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,20 – 38,74 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрэксимбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Евро

ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.

Ощадбанк: 41,30 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,100 – 42,10 грн.

Укрэксимбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрэксимбанк: 9,45 – 9,80 грн.

Ранее UAportal рассказывал, кому перечислят пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!