Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 7 февраля

По информации пресс-службы Национального банка Украины (НБУ), официальный курс гривны на 07.02.2024 следующий: доллар США – 37,62 грн, евро – 40,39 грн, а польские злотые – 9,28 грн.

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UAportal рассказал, какой средний курс гривны будет составлять в обменных пунктах Украины. Доллар США можно купить за 38,05 грн, а продать за 37,95 грн. Евро предлагают по 41,25 грн, а продают по 41,10 грн. Злотый можно купить за 9,54 грн, а продать за 9,41 грн.

Курсы валют в банках

Доллар США:

Приватбанк – 37,45 – 38,05

Ощадбанк – 37,55 – 38,05 грн

Укрэксимбанк – 37,40 – 38,10 грн

Укрсиббанк – 37,45 – 38,05 грн,

ПУМБ – 37,60 – 38,10 грн.

Евро:

Приватбанк – 40,35 – 41,35 грн

Ощадбанк – 40,35 – 41,35 грн

Укрэксимбанк – 40,60 – 41,40 грн

Укрсиббанк – 40,30 – 41,30 грн

ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн

Польский злотый:

Приватбанк – 9,26 – 9,66 грн

Ощадбанк – 9,00 – 9,60 грн

Укрэксимбанк – 9,10 – 9,50 грн

ПУМБ – 9,20 – 9,70 грн