Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 8 февраля
UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальные курсы валют на 8 января. Официальный курс доллара США составляет 37,59 грн, евро – 40,05 грн, польские злотые – 9,31 грн.
Средний курс продажи доллара США составляет 38,03 грн, а покупки – 37,95 грн. Евро предлагают по 41,10 грн, а продают по 41,25 грн. Что касается польского злотого, то его покупают по 9,42 грн, а продают по 9,55 грн.
Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:
Доллар США
ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн
Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн
ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн
Укрсиббанк: 38,78 – 38,02 грн
Укрэксимбанк: 37,40 – 38,10 грн
Евро
ПриватБанк: 40,35 – 41,35 грн
Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн
ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн
Укрсиббанк: 39,59 – 40,40 грн
Укрэксимбанк: 49,60 – 41,40 грн
Злотые
ПриватБанк: 9,32 – 9,71 грн
Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн
ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн
Укрэксимбанк: 9,30 – 9,70 грн
Курс актуален по состоянию на 9:00, 8 февраля.