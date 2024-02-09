Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 9 февраля

OBOZ.UA рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) предоставил информацию о курсе валют на 9 февраля. Официальные курсы валют следующие: 1 доллар США – 37,57 грн, 1 евро – 40,41 грн, 1 польские злотые – 9,31 грн.

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В обменных пунктах средний курс продажи доллара США составляет 38,05 грн, курс покупки – 37,96 грн. Евро предлагают по 41,12 грн, а продают по 41,25 грн. Польские злотые покупают за 9,45 грн, а продают за 9,55 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,40 – 38,00 грн

Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн

ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн

Укрсиббанк: 37,50 – 38,05 грн

Укрэксимбанк: 37,35 – 38,05 грн

Евро

ПриватБанк: 40,30 – 41,30 грн

Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн

Укрсиббанк: 40,40 – 41,30 грн

Укрэксимбанк: 49,55 – 41,45 грн

Злотые

ПриватБанк: 9,28 – 9,67 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Укрэксимбанк: 9,15 – 9,50 грн

Курс актуален по состоянию на 9:00, 9 февраля.