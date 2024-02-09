Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 9 февраля
OBOZ.UA рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) предоставил информацию о курсе валют на 9 февраля. Официальные курсы валют следующие: 1 доллар США – 37,57 грн, 1 евро – 40,41 грн, 1 польские злотые – 9,31 грн.
В обменных пунктах средний курс продажи доллара США составляет 38,05 грн, курс покупки – 37,96 грн. Евро предлагают по 41,12 грн, а продают по 41,25 грн. Польские злотые покупают за 9,45 грн, а продают за 9,55 грн.
Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:
Доллар США
ПриватБанк: 37,40 – 38,00 грн
Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн
ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн
Укрсиббанк: 37,50 – 38,05 грн
Укрэксимбанк: 37,35 – 38,05 грн
Евро
ПриватБанк: 40,30 – 41,30 грн
Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн
ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн
Укрсиббанк: 40,40 – 41,30 грн
Укрэксимбанк: 49,55 – 41,45 грн
Злотые
ПриватБанк: 9,28 – 9,67 грн
Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн
ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн
Укрэксимбанк: 9,15 – 9,50 грн
Курс актуален по состоянию на 9:00, 9 февраля.