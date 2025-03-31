Скоро Пасха: рецепт вкусных домашних сосисок

Скоро уже будет Пасха, поэтому храните рецепт вкусных домашних сосисок.

Ингредиенты:

• Куриное бедро без кости – 300 г;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Сливки 20% - 50 мл;

• Соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Перебейте все ингредиенты в блендере до гладкости.

2. Наполните массой рукав для запекания, сформировав сосиски.

3. Опустите в кипящую воду – 5 минут и готово!

4. Легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.

5. Подайте с вашим любимым гарниром.

Вкусно, быстро и просто)) Готовьте