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Скоро Пасха: рецепт вкусных домашних сосисок
Скоро уже будет Пасха, поэтому храните рецепт вкусных домашних сосисок.
Ингредиенты:
• Куриное бедро без кости – 300 г;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Сливки 20% - 50 мл;
• Соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Перебейте все ингредиенты в блендере до гладкости.
2. Наполните массой рукав для запекания, сформировав сосиски.
3. Опустите в кипящую воду – 5 минут и готово!
4. Легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.
5. Подайте с вашим любимым гарниром.
Вкусно, быстро и просто)) Готовьте