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Сладкая колбаска: быстрый рецепт
Она готовится достаточно просто. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий – и у вас готовый десерт, который порадует всю семью.
Ингредиенты:
• Печенье – 250 г;
• Сгущенка – 150 г;
• Сливки – 150 г;
• Шоколад черный – 100 г;
• Масло сливочное - 80 г;
• Какао порошок – 20 г;
• Микс жареных орехов – 80 г.
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить.
2. Орехи измельчить ножом.
3. Смешать масло, сгущенку, шоколад, какао и сливки. Прогреть до однородности.
4. Залить шоколадной массой смесь печенья и орехов.
5. Закрутить рулетом и поставить в холодильник на 5-8 часов.