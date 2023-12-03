Следует быть внимательным: о чем могут сказать движения и жесты собеседника

У каждого человека есть свой уникальный способ выражения мнений, включающий не только слова, но и движения и жесты. Именно они раскрывают его подлинные чувства, намерения и отношение к обсуждаемой теме. UAportal рассказывает о трех лайфхаках, которые помогут лучше понять сущность коммуникации и углубить взаимопонимание между людьми.

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Движения рук

Эффективный лайфхак для понимания невербальной коммуникации – внимательно наблюдать за движениями рук собеседника. Жесты могут раскрыть скрытые эмоции и намерения. Например, частое сжатие кулаков может свидетельствовать о нарастании гнева или разочаровании, тогда как открытые и расслабленные движения рук могут означать комфорт и покой.

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Анализ выражения лица

Чтобы расшифровать невербальные сигналы, тщательно анализируйте выражение лица. Мускулы лица передают много информации о мыслях и эмоциях человека. Улыбка, например, может выражать счастье или согласие, тогда как сморщенные брови могут свидетельствовать о растерянности или неудовольствии.

Интерпретация позы и положения тела для более глубокого понимания

Понимание значения позы и положения тела имеет решающее значение при интерпретации невербальной коммуникации. Они показывают уверенность, внимательность или даже незаинтересованность. Скрещенные руки и закрытая поза могут свидетельствовать о защитной позиции или скептицизме. И наоборот, открытая и расслабленная поза может свидетельствовать о восприимчивости и непринужденности.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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