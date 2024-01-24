Смартфоны Samsung как веб-камера: Что известно о новой функции

Смартфоны Samsung, оснащенные обновлением One UI 6.1, должны разблокировать ряд новых возможностей, среди которых стоит также функция обмена фотографиями с камеры. Это нововведение появится в будущей линейке Galaxy S24.

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UAportal рассказал, что это интересное дополнение позволяет пользователям использовать свои смартфоны Samsung в качестве веб-камеры для планшетов Galaxy. Чтобы включить эту функцию, пользователям просто необходимо перейти к настройкам устройства.

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Что известно

Однако для того чтобы функция совместного доступа к камере работала бесперебойно, необходимо выполнить две предпосылки. Во-первых, на смартфоне и планшете должен быть включен Bluetooth. Кроме того, оба устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Эти положения обеспечивают бесперебойную и непрерывную работу пользователей.

Внедрение этой функции приносит беспрецедентное удобство, ограниченное только воображением пользователей. Использование возможностей камеры смартфона в качестве высококачественной веб-камеры для планшета открывает множество возможностей для проведения профессиональных встреч, онлайн-классов или общения с близкими с помощью видеозвонков.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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