Смех, тайны и семейные развлечения: комедийные фильмы нового десятилетия

Приглашаем в кинопутешествие по новому поколению комедийных фильмов, охватывающее период с 2019 по 2021 год. UAportal поделился фильмами, которые порадовали зрителей своими смешными и захватывающими сюжетами, талантливой игрой актеров и трогательными моментами.

"Загадочное убийство"

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Комедия, криминал, детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год производства: 2019

Режиссер фильма: Кайл Смит

"Загадочное убийство" рассказывает о веселых приключениях супружеской пары Ника и Одри Спитц, которые попадают в смертельное расследование во время своего отпуска в Европе. От гламурных яхт до элегантных вечеринок они сталкиваются с эксцентричными персонажами, неожиданными поворотами сюжета и юмористическими ситуациями. Как детективы-любители, они должны раскрыть тайну убийства, чтобы доказать свою невиновность и узнать правду.

"Отпетые мошенницы"

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Комедия, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 94 минуты

Год производства: 2019

Режиссер фильма: Крис Эддисон

"Отпетые мошенницы" вращается вокруг пары мошенниц, Жозефины Честерфилд и Пенни Раст, которые вступают в забавную битву ума и обмана. Действие фильма разворачивается на гламурной Французской Ривьере, где они нацелены на богатых мужчин, пытаясь перехитрить друг друга в комичных и возмутительных попытках победить.

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"Эмма"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 124 минуты

Год производства: 2020

Режиссер фильма:

"Эмма" – очаровательная и остроумная экранизация классического романа Джейн Остин, рассказывающая о жизни молодой и энергичной Эммы Вудхаус. Фильм переносит зрителей в мир сватовства, тайных интриг и романтических ошибок в идиллической и элегантной Англии 19-го века.

"Красное уведомление"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 122 минуты

Год производства: 2021

Режиссер фильма: Роусон Маршалл Тербер

Фильм "Красное уведомление" рассказывает об агенте Интерпола, печально известном похитителе произведений искусства и крупнейшем в мире аферисте. Он участвует в захватывающей глобальной погоне за бесценным артефактом.

"Большой красный пес Клиффорд"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедия, семейный, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год производства: 2021

Режиссер фильма: Уолт Беккер

"Большой красный пес Клиффорд" оживает любимый и кроткий великан детской литературы. Эмили Элизабет сталкивается с многочисленными комическими проблемами после того, как ее маленький красный щенок по имени Клиффорд стремительно растет и превращается в огромного пса. Жизнь Клиффорда в шумном городе, необычных обстоятельствах и неожиданных встречах превращается в сплошное юмористическое приключение.

Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.

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