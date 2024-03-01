Snapdragon 4 Gen 3: обзор будущего процессора от Qualcomm

В сфере технологического прогресса компания Qualcomm усердно работает над разработкой долгожданного процессора 4-й серии. UAportal рассказывает больше этот инновационный чип под кодовым названием Kalpeni, который обычно называют Snapdragon 4 Gen 3.

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Известный немецкий инсайдер Роланд Квандт поделился некоторыми интригующими сведениями о процессоре. Согласно имеющейся информации, Snapdragon 4 Gen 3 проходит тестирование на устройстве, оснащенном 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ.

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Эти характеристики указывают на то, что Qualcomm приводит чип в соответствие с современными требованиями к повышенной производительности и возможностям хранения данных.

Дальнейшие подробности Snapdragon 4 Gen 3 остаются неизвестными. Другие спецификации и особенности процессора еще не появились, поэтому фанаты с нетерпением ждут более исчерпывающей информации.

Дата выхода этого многообещающего продукта остается загадкой, однако оптимистические предположения свидетельствуют, что он может быть представлен в течение летних месяцев, когда Qualcomm имеет тенденцию демонстрировать свои последние технологические новинки.

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