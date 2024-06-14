Snapdragon 8 Gen 4 может поддерживать LPDDR6: что известно о новинке

UAportal рассказал, что Qualcomm планирует представить свой флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4 на предстоящем саммите в октябре. По информации южнокорейского информационного агентства Ajunews, этот новый чипсет может стать одним из первых, что будет поддерживать память LPDDR6.

Однако с массовым производством модулей LPDDR6 в этом году могут возникнуть сложности, что потенциально отсрочит их доступность к 2025 году. Несмотря на эту неопределенность, издание предполагает, что Qualcomm может интегрировать LPDDR6 в свой чип Snapdragon 8 Gen 4, чтобы удовлетворить растущий спрос на расширенные возможности ИИ в мобильных устройствах.

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Кроме того, ходят слухи, что будущий чипсет Apple A18 Pro будет использовать память LPDDR5T. Сейчас это самая быстрая оперативная память, доступная смартфонам на базе SoC, которая может похвастаться теоретической скоростью до 9,6 Гбит/с. Что касается Qualcomm, то пока неизвестно, будет ли она LPDDR6, продолжит ли работать с памятью LPDDR5T для своей будущей SoC.

Эти достижения в технологии памяти как от Qualcomm, так и Apple подчеркивают постоянную конкуренцию и инновации в области мобильных чипсетов. Поскольку производители стремятся повысить производительность и удовлетворить возрастающие требования потребителей, выбор технологии памяти становится решающим фактором в разработке передовых устройств.

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