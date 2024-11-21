Сочная курица с томатами в собственном соку: рецепт

Ингредиенты:

• Томаты в собственном соку (домашнего приготовления) – 1 литр

• Курица совид (филе) - 300 г

• Чеснок – 2-3 зубчика

• Сванская соль – по вкусу

• Сливочное масло – 50 г

• грецкий орех (измельченный) - 50 г

• Острый перец чили – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Если у вас нет готовой курицы совида, приготовьте ее заранее. Температура приготовления: 65 ° C, время: 1,5-2 часа. Лучше не тратьте время, возьмите готовую курицу нарежьте слайсами.

2. Томаты: Добавьте к сковороде томаты в собственном соке, немного разомните их вилкой. Тушите 5-7 минут.

3. Чеснок и перец: Размельчите чеснок и острый перец чили. В сковороде растопите сливочное масло и добавьте в кипящие помидоры до появления аромата.

4. Курица: Положите в соус нарезанную курицу, перемешайте, добавьте сванскую соль по вкусу. Оставьте на слабом огне еще 5 минут.

5. Орехи: Перед подачей добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте.

Подавайте курицу с томатным соусом, украшенную кольцами острого перца или веточкой зелени. Идеально сочетается с рисом, кус-кусом или просто куском хрустящего хлеба.