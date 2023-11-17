Содействуют денежному притоку: какие комнатные растения привлекают благополучие

Привлечь богатство и удачу в жизнь – желание, разделяемое многими людьми. Одним из эффективных способов проявить эту положительную энергию есть выращивание определенных растений в вашем доме. UAportal предоставляет список растений, которые помогут привлечь обилие.

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Бамбук

Бамбук считается одним из самых популярных растений для привлечения удачи. Он содержит пять основных элементов: дерево, огонь, землю, воду и металл согласно принципам фэн-шуй. Он прекрасно растет в полутени и нуждается в регулярном поливе для расцвета.

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Орхидея

Орхидеи не только вызывают восхищение изысканной красотой, но и известны способностью притягивать любовь, красоту и гармоничную энергию в ваше пространство. Кроме того, орхидеи очищают воздух, предпочитают яркий, но рассеянный свет и умеренный полив.

Денежное дерево

Как свидетельствует фольклор, денежное дерево принесло невероятное богатство бедному фермеру, который нашел его и вырастил дома. Поклонники фэн-шуй часто ассоциируют денежное дерево с финансовым успехом и процветанием. Это тропическое растение нуждается в ярком свете и умеренном поливе.

Жадеит

Благодаря толстым мясистым листьям, напоминающим монеты, жадеит часто называют денежным или копеечным деревом. Считается, что он привлекает материальный достаток и успех в бизнесе.

Золотой плющ

Известный сердцевидными листьями, золотой плющ олицетворяет рост и расширение. Это вьющееся растение не только улучшает эстетику, но и очищает воздух, создавая гармоничную атмосферу. Золотой плющ хорошо растет в светлых местах с косвенным солнечным светом и нуждается в умеренном поливе.

Каучуковое дерево

Каучуковое дерево, которое можно узнать по круглым и похожим на монеты листьям, символизирует богатство, достаток и увеличение дохода. Помимо благоприятного символизма, каучук усиливает фотосинтез. Это растение предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и требует умеренного полива.

Напомним, UAportal рассказал правильно выбрать растения для офиса. При правильном уходе они будут радовать всех работников и клиентов.

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