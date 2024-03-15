Сохраните время и энергию: как научиться быстро гладить одежду

Если вы считаете глажку изнурительным делом, тогда попробуйте использовать простые советы. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут облегчить этот процесс.

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Фольга

Если выстелить гладильную доску алюминиевой фольгой, можно значительно ускорить процесс глажения. Расположив ее блестящей стороной вверх, тепло от утюга отражается назад. Поэтому это позволит одновременно гладить обе стороны одежды, значительно ускорив работу.

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Пара от душа

Развешивание одежды в ванной комнате во время принятия горячего душа – это простое решение, которое экономит время на утюжке. Пара эффективно разглаживает складки на одежде, делая его более привлекательным для ношения. Этот метод быстро освежит вещи без необходимости использовать утюг.

Лид

Эффективный способ быстро устранить складки из одежды – положить несколько кубиков льда в сушилку вместе со смятой одеждой. Включив прибор на максимальную температуру примерно на 15 минут, вы образуете пару от таяния кубиков льда, которая поможет разгладить морщинки на вещах.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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