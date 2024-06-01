Сохраните яркость вашей одежды: как избежать обесцвечивания вещей

Во время стирки ярких вещей важно придерживаться определенных мер, чтобы избежать вымывания и изменения цвета. UAportal подготовил эффективные способы сохранения цветовой насыщенности одежды.

Распределяйте одежду

Всегда сортируйте одежду по цвету перед стиркой, особенно яркие или новые вещи, которые могут полинять. Отделяйте белые, светлые и темные вещи, чтобы предотвратить случайный перенос красителя.

Используйте салфетки для стирки или специальные средства, которые помогут задержать краску и предотвратить ее попадание на другую одежду. Изучите этикетки на одежде и следуйте рекомендованным инструкциям, особенно для новой одежды или одежды ярких цветов.

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Холодная вода

При стирке ярких вещей лучше пользоваться низкой температурой воды, поскольку в горячей воде цвета могут потускнеть или обесцвечиваться. Выворачивайте яркие вещи наизнанку, чтобы дополнительно защитить их цвет и минимизировать риск переноски красителя.

Используйте бережное, безопасное для цвета стиральное средство. Избегайте перегрузки стиральной машины – наличие достаточного пространства для свободного перемещения вещей может снизить вероятность переноса краски и способствовать более эффективной очистке.

Сушите яркие вещи на воздухе

По возможности сушите яркие вещи на улице, а не в сушилке. Развешивайте одежду на балконе под солнечными лучами – это поможет естественному закреплению цветов и сохранит его яркий вид.

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