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Сосиска в лаваше за 10 минут для быстрого завтрака
Делюсь с вами рецептом, который точно станет фаворитом на скорый перекус или неожиданный завтрак.
Сосиска, тягучий сыр, хрустящая корочка – это просто вау как вкусно!
А когда под рукой качественные сосиски, результат не подводит: вкусно, просто и быстро.
Ингредиенты:
Лаваш - 5 шт
Сосиски - 5 шт
Твердый сыр - 100 г
Яйца - 2 шт
Панировочные сухари Панко - 100 г
Как приготовить:
1. Сыр натереть на мелкой терке.
2. На край каждого куска лаваша выложить немного творога и сосиску. Завернуть плотным рулетом.
3. Окунуть каждый рулет во взбитые яйца, затем обкатать в сухарях.
4. Жарить в большом количестве разогретого масла до румяной корочки.
Готово!
Сохраняйте рецепт – он точно выручит в нужный момент!