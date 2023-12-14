Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

Выглядеть стильно и дорого не обязательно означает разориться. С помощью нескольких простых трюков вы можете улучшить свой образ, не тратя при этом целое состояние. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут получить стильный и дорогой вид, не тратя при этом много средств.

Видео дня

1. Выбирайте благородные цвета

Правильный выбор цветов может мгновенно сделать ваш наряд более элегантным и изысканным. Предпочитайте благородные оттенки, такие как молочные тона, бежевый, черный и белый. Эти цвета имеют вневременное свойство, излучающее ауру роскоши.

2. Мастерство сочетания цветов

Искусство цветового сочетания может значительно улучшить ваш общий стиль. Попробуйте объединить синий с бежевым, белый с бежевым или серый с бордовым. Эти комбинации создают современный и визуально привлекательный образ, излучающий атмосферу изысканности.

Читайте также: Как выглядеть дорого: Андре Тан рассказал об образах в стиле Old Money

3. Выбирайте классические принты

Классические принты – это надежный способ добавить элегантности в любой наряд. Будь то узор "гусиная кавычка" или классическая ячейка, включение этих вневременных принтов в гардероб мгновенно поднимет ваш стиль. Чтобы избежать обыденного или консервативного вида, сбалансируйте классический принт с обычными и легкими элементами.

4. Твидовый жакет

Правильно подобранный твидовый жакет обладает удивительной способностью делать любой наряд более дорогим. Совместите его с джинсами и простой футболкой, чтобы создать изысканный, но современный образ. Контраст между классическим твидом и модными вещами в стиле кэжуал придает элементу благородства и не дает обиду стать обыденным.

5. Минимум украшений

Хотя некоторые могут подумать, что большое количество украшений создаст роскошный образ, на самом деле все наоборот. Предпочтите минимум украшений, оставив позади усыпанные кристаллами бусы и массивные изделия. Выбирайте деликатные и сдержанные украшения, которые придадут нотку изысканности, не перегружая наряды.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!