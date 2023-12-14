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Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

Марина Грамович

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

Выглядеть стильно и дорого не обязательно означает разориться. С помощью нескольких простых трюков вы можете улучшить свой образ, не тратя при этом целое состояние. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут получить стильный и дорогой вид, не тратя при этом много средств.

1. Выбирайте благородные цвета

Правильный выбор цветов может мгновенно сделать ваш наряд более элегантным и изысканным. Предпочитайте благородные оттенки, такие как молочные тона, бежевый, черный и белый. Эти цвета имеют вневременное свойство, излучающее ауру роскоши.

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

2. Мастерство сочетания цветов

Искусство цветового сочетания может значительно улучшить ваш общий стиль. Попробуйте объединить синий с бежевым, белый с бежевым или серый с бордовым. Эти комбинации создают современный и визуально привлекательный образ, излучающий атмосферу изысканности.

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

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3. Выбирайте классические принты

Классические принты – это надежный способ добавить элегантности в любой наряд. Будь то узор "гусиная кавычка" или классическая ячейка, включение этих вневременных принтов в гардероб мгновенно поднимет ваш стиль. Чтобы избежать обыденного или консервативного вида, сбалансируйте классический принт с обычными и легкими элементами.

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

4. Твидовый жакет

Правильно подобранный твидовый жакет обладает удивительной способностью делать любой наряд более дорогим. Совместите его с джинсами и простой футболкой, чтобы создать изысканный, но современный образ. Контраст между классическим твидом и модными вещами в стиле кэжуал придает элементу благородства и не дает обиду стать обыденным.

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

5. Минимум украшений

Хотя некоторые могут подумать, что большое количество украшений создаст роскошный образ, на самом деле все наоборот. Предпочтите минимум украшений, оставив позади усыпанные кристаллами бусы и массивные изделия. Выбирайте деликатные и сдержанные украшения, которые придадут нотку изысканности, не перегружая наряды.

Создаем дорогой образ из простых вещей: Топ-5 стильных уловок (фото)

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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