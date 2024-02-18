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Специалисты объяснили, как хранить хлеб, чтобы он не плесенел

Анастасия Крыщук

Специалисты объяснили, как хранить хлеб, чтобы он не плесенел

Правильная нарезка свежего хлеба может продлить его хранение и предотвратить плесень. Часто буханка покрывается плесенью из-за того, что свежий хлеб влажный.

Общепринятым советом является хранение в полиэтиленовых пакетах, однако это также может привести к развитию плесени. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хлеб с корочкой, как на закваске, ни в коем случае нельзя заворачивать. Специалисты советуют класть его на чистую поверхность разрезом вниз.

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Толстая корочка защитит внутреннюю часть буханки. Специалисты также рекомендуют хранить его в прохладном, сухом темном месте, от пустой духовки до шкафов и ящиков, поскольку это предотвращает образование плесени.

Если хлеб быстро становится черствым, его можно заморозить, чтобы продлить свежесть. Замороженные ломтики затем сбрызнуть водой и разогреть в духовке при 150 градусах примерно 10 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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