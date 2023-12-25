Спланируйте свой отпуск: места Украины, которые стоит посетить

UAportal расскажет об интересных местах Украины, которые стоит посетить. Запомните их и спланируйте свой отпуск уже сейчас.

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Залещики

Залещики, когда-то известные как польская Ривьера, до сих пор сохраняют свою красоту, неподвластную времени. Этот волшебный город с трех сторон омывает река Днестр, создавая увлекательный полуостровный пейзаж.

Чтобы насладиться прекрасным панорамным видом, поднимитесь на холм напротив автомобильного моста, где было сделано множество памятных селфи. Не упустите возможность поплавать на байдарке по Днестру и погрузиться в волшебные окрестности.

Озеро Синевир

Расположенное на высоте 989 метров над уровнем моря, озеро Синевир является самым большим и глубоким высокогорным озером Украины. Его необыкновенную красоту придает остров посередине, напоминающий радужную оболочку глаза.

Известное как "Морской глаз", это волшебное озеро имеет прекрасную 13-метровую деревянную скульптуру под названием "Синь и водоворот" на небольшом полуострове. Откройте для себя многочисленные легенды, обогащающие чудо озера Синевир.

Каменец-Подольский

Перенеситесь в прошлое и окунитесь в богатую историю Каменца-Подольского. Каменец-Подольский может похвастаться крепостью, не имеющей аналогов во всей Европе. Старая крепость – это не только архитектурное чудо XII-XIII веков, но и неотъемлемая часть идентичности города.

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Тустань

Тустань предлагает волшебное сочетание древних оборонительных сооружений и увлекательных геологических чудес. Расположенный вблизи села Урич во Львовской области, Тустань является одновременно удивительным свидетельством сложного оборонного комплекса прошлого и уникальной достопримечательностью.

Основанная в IX веке белыми хорватами, эта скальная крепость служила важным оборонным и таможенным пунктом на Соляном пути. Сегодня Тустань очаровывает посетителей своими замечательными горными видами и исключительным историческим значением.

Олесский замок

Расположенный на 50-метровом холме в селе Олесско Львовской области, этот старинный замок был свидетелем бесчисленных исторических событий, которые звучат в фольклоре из поколения в поколение. Высокие 10-метровые стены замка, толщина которых достигает 2,5 метра, являются свидетелями поразительных сражений, роскошной королевской жизни и интригующих историй шляхетских династий. Окунитесь в романтическую атмосферу средневековья, исследуя волшебный Олесский замок.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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