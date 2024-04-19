Спят 70% своей жизни: топ-5 интересных фактов о котах

На протяжении многих веков кошки были удивительными существами со своими тайнами. UAportal рассказывает о 5 самых увлекательных фактах об этих пушистиках.

Самый древний кот

Древнейший известный домашний кот был найден 9,500 лет назад. В 2004 году французские археологи обнаружили удивительную находку – кошачью могилу на Кипре, которой 9500 лет!

Обладатели сна

Кошки проводят 70% своей жизни в дреме. Если вы когда-нибудь завидовали кошачьей склонности к отдыху, вы можете оценить этот факт.

Легендарное долголетие

Представьте себе кота, отпраздновавшего свой 38-й день рождения. Крем Пафф, родившийся 3 августа 1967 года и принадлежавший известному любителю кошек Джейку Перри, был старейшим котом в мире. Еще удивительнее, что Джейк Перри также владел котом-дедушкой Рексом Алленом, предыдущим рекордсменом, достигшим прекрасного возраста 34 года.

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Величественные размеры

Хотя кошки часто считаются маленькими и нежными созданиями, некоторые из них бросают вызов ожиданиям своими удивительными размерами. Познакомьтесь со Стьюи, мэйн-куном, чья удивительная длина достигает рекордных 1 метр 23 сантиметра, что принесло ему звание самого длинного кота в мире. Арктур – самый высокий кот в мире, его рост достигает 48 сантиметров.

Самый богатый кот в мире

Приготовьтесь быть пораженными историей Блэки, самого богатого кота, когда-либо жившего в мире. Когда его состоятельный владелец умер, Блэки унаследовал потрясающее состояние в 7 миллионов фунтов стерлингов.

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