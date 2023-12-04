Стоит ли делать зимнюю обрезку сада: преимущества и недостатки процедуры

Обрезка сада – это задача, которую можно выполнять в течение всего года, причем некоторые садоводы выбирают весеннюю, осеннюю или даже летнюю обрезку. Однако практика зимней обрезки менее распространена, что заставляет многих садоводов сомневаться в ее эффективности. UAportal рассматривает преимущества и недостатки этой процедуры.

Видео дня

Преимущества зимней обрезки

Одним из важнейших преимуществ зимней обрезки является возможность выполнить задание в сухой и ясный день. Кроме того, зимняя обрезка снижает риск повреждения коры, поскольку дерево относительно легче режется. Однако важно отметить, что это преимущество сохраняется только при не слишком морозной погоде.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Недостатки зимней обрезки

Садовые растения готовятся к зиме в течение лета и осени, накапливая силы, чтобы выдержать холодное время года. Зимой их метаболизм замедляется и обрезка может потенциально ослабить деревья. Поэтому не рекомендуется обрезать растения незимостойких сортов, обильно плодоносящие, или не получившие достаточного питания. Кроме того, следует соблюдать осторожность при обрезке растений, пораженных болезнями или сильно заселенных вредителями.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !