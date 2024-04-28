Стоит ли покупать одежду из вискозы: что нужно знать

Многие люди, особенно женщины, любят одежду из вискозы для отдыха и сна. UAportal узнал о преимуществах и недостатках вискозной ткани.

Плюсы

Комфорт

Вискозная ткань известна своей легкостью и воздухопроницаемостью, что делает ее комфортным выбором для одежды в теплое время года. Ткань хорошо тянется и приятна на ощупь.

Универсальность

Вискозная ткань универсальна и легко окрашивается, что делает ее доступной в широком цветовом диапазоне. Она также может имитировать текстуру натуральных волокон, таких как хлопок, шелк и шерсть, что позволяет использовать его в различных областях моды и домашнего текстиля.

Экологически чистая

Вискоза – полусинтетическое волокно, изготовленное из натуральной целлюлозы, обычно из древесной массы. Оно биологически разлагается, что делает его более экологичным вариантом, чем некоторые другие синтетические волокна.

Читайте также: Вещи, которые прибавляют возраст: как не попасть в ловушку неудачно подобранной одежды

Минусы

Недолговечность

Хотя вискозная ткань имеет много преимуществ, она не так долговечна, как некоторые другие натуральные волокна. Она имеет тенденцию к усадке, потере формы и легкому смятию, что требует более деликатного ухода во время стирки и ношения.

Поглощение

Вискозная ткань имеет высокий показатель поглощения, что означает, что она может удерживать влагу и сохнуть дольше некоторых других тканей. Это может привести к появлению неприятных запахов и плесени, если не ухаживать за ней должным образом.

Воздействие на окружающую среду

Хотя вискозу получают из натуральных материалов, процесс производства может включать химическую обработку, которая оказывает негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, некоторые методы производства вискозы могут способствовать вырубке лесов и загрязнению окружающей среды.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!