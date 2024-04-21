Стоит ли покупать украшения из белого золота: преимущества и недостатки металла

Белое золото очень привлекательно для многих людей. Изделия из этого металла смотрятся невероятно роскошно. Несмотря на многие преимущества, такое золото имеет и свои недостатки, о которых рассказывает UAportal.

Плюсы белого золота

1. Вид

Белое золото выглядит привлекательно и роскошно. Блестящее покрытие и прочность делают его популярным выбором для колец и других изысканных украшений.

2. Доступность

Доступность является сильной стороной белого золота, поскольку оно более бюджетным по сравнению с платиной. Это делает его отличным вариантом для тех, кто желает иметь украшение из белого металла, но не хочет платить за него слишком высокую цену.

3. Надежность

При надлежащем уходе и обслуживании украшения из белого золота могут прослужить всю жизнь своему владельцу.

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Минусы белого золота

1. Потребность в регулярном уходе

Украшения из белого золота нуждаются в регулярном уходе, поскольку родиевое покрытие со временем стирается и проявляется желтоватый природный цвет сплава. Это обуславливает необходимость периодического повторного родорования для сохранения первоначального вида.

2. Наличие аллергии

Некоторые люди могут иметь аллергию или чувствительность к никелю, металлу, используемому в сплавах белого золота, что приводит к дискомфорту или кожным реакциям при ношении украшений.

3. Прочность

Белое золото менее крепко по сравнению с другими металлами, такими как платина или титан. Могут появляться вмятины, царапины или деформации при регулярном ношении.

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