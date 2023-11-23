Стоит ли пользоваться тональным кремом: какое он оказывает влияние на кожу

Тональный крем стал незаменимым помощником в создании макияжа для выравнивания тона кожи. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этого средства.

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Использование тонального крема имеет несколько преимуществ

Сокрытие дефектов кожи

Тональный крем помогает равномерно произвести тон лица, скрыть пигментацию, прыщи и другие недостатки кожи.

Защита от солнца

Многие тональные кремы содержат SPF, что помогает защитить кожу лица от вредных ультрафиолетовых лучей.

Увлажнение

Многие формулы тонального крема содержат увлажняющие компоненты, которые помогают сохранить влагу кожи.

Разнообразие оттенков

Тональные кремы доступны в разных оттенках, что позволяет найти идеальный цвет для вашего типа кожи.

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Несмотря на свои преимущества, тональный крем имеет некоторые недостатки, связанные с его использованием

Загрязнение пор

Если тональный крем неправильно смыть, он может закупорить поры и вызвать прыщи.

Чувство тяжести

Некоторые формулы тональных кремов могут оставлять ощущение тяжести или плотного слоя на коже.

Не подходит для всех типов кожи

У некоторых людей может быть аллергическая реакция на определенные ингредиенты в тональных основаниях, или эти кремы могут подсушивать или слишком жирнить определенные типы кожи.

Потребность в выборе правильного оттенка

Выбор правильного оттенка может быть сложной задачей и может занять время.

Возможно ухудшение состояния кожи

Для некоторых людей применение тонального крема на долгое время может привести к ухудшению состояния кожи из-за ингредиентов, которые могут быть в составе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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