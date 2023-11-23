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Стоит ли пользоваться тональным кремом: какое он оказывает влияние на кожу

Марина Грамович

Стоит ли пользоваться тональным кремом: какое он оказывает влияние на кожу

Тональный крем стал незаменимым помощником в создании макияжа для выравнивания тона кожи. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этого средства.

Использование тонального крема имеет несколько преимуществ

  • Сокрытие дефектов кожи

Тональный крем помогает равномерно произвести тон лица, скрыть пигментацию, прыщи и другие недостатки кожи.

  • Защита от солнца

Многие тональные кремы содержат SPF, что помогает защитить кожу лица от вредных ультрафиолетовых лучей.

  • Увлажнение

Многие формулы тонального крема содержат увлажняющие компоненты, которые помогают сохранить влагу кожи.

  • Разнообразие оттенков

Тональные кремы доступны в разных оттенках, что позволяет найти идеальный цвет для вашего типа кожи.

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Несмотря на свои преимущества, тональный крем имеет некоторые недостатки, связанные с его использованием

  • Загрязнение пор

Если тональный крем неправильно смыть, он может закупорить поры и вызвать прыщи.

  • Чувство тяжести

Некоторые формулы тональных кремов могут оставлять ощущение тяжести или плотного слоя на коже.

  • Не подходит для всех типов кожи

У некоторых людей может быть аллергическая реакция на определенные ингредиенты в тональных основаниях, или эти кремы могут подсушивать или слишком жирнить определенные типы кожи.

  • Потребность в выборе правильного оттенка

Выбор правильного оттенка может быть сложной задачей и может занять время.

  • Возможно ухудшение состояния кожи

Для некоторых людей применение тонального крема на долгое время может привести к ухудшению состояния кожи из-за ингредиентов, которые могут быть в составе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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