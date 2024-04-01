Стоит ли заводить экзотическую короткошерстную кошку: плюсы и минусы решения

Экзотическая короткошерстная кошка имеет как положительные, так и отрицательные стороны. UAportal рассказал о факторах, которые нужно знать, прежде чем выбирать себе такого компаньона.

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Плюсы

Интересная внешность. Экзотическая кошка характеризуется своеобразной внешностью, напоминающей маленькое дикое животное. Эта уникальная внешность отличает ее от других домашних пород.

Милый и послушный характер. Несмотря на свою внешность, экзотическую короткошерстную кошку часто описывают как имеющую нежный и ласковый характер. Она известна своей кротостью и общительностью, что делает их отличными компаньонами.

Линька. В отличие от некоторых других пород кошек, экзотическая кошка имеет короткую, плотную шерсть, требующую минимального ухода. Это может быть большим преимуществом для людей, которых беспокоит излишняя линька или аллергия.

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Минусы

Проблемы со здоровьем. Экзотическая порода кошек может быть подвержена определенным заболеваниям, таким как болезни зубов и поликистоз почек. Потенциальные владельцы должны знать об этих проблемах со здоровьем и быть готовыми к любому связанному с этим медицинскому обслуживанию и расходам.

Потребность в груминге. Хотя шерсть экзотических кошек мало линяет, регулярный груминг все же необходим для предотвращения образования колтунов и поддержания общего состояния здоровья кота.

Высокий уровень энергии. Несмотря на спокойный и послушный характер, экзотические кошки могут иметь высокий уровень энергии и игривости. Это может потребовать от владельцев адекватной умственной и физической стимуляции, чтобы предотвратить скуку и связанные с ней поведенческие проблемы.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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