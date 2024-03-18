Страх и ужас: хоррор-фильмы, которые заставят испугаться каждого

UAportal подготовил подборку лучших ужастиков с 2011 по 2013 годы. От сверхъестественных существ до психологических триллеров – эти фильмы очаровывали зрителей своими увлекательными сюжетами и жуткими сценами.

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"Война миров Z"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: США, Мальта.

Продолжительность: 116 минут

Год: 2013

Главный продюсер: Брэд Питт

В фильме "Война миров Z" пандемия зомби распространяется по миру, угрожая уничтожить человечество. Бывший сотрудник Организации Объединенных Наций Джерри Лейн вынужден покинуть свою семью и отправиться в путешествие по всему миру, чтобы найти лекарства и спасти человечество. Он должен пройти через разные страны, столкнувшись с ордами зомби, чтобы обнаружить источник вспышки и найти способ спасения от зомби.

"Хижина в лесу"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Фэнтези, ужасы, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2011

Главный продюсер: Джосс Видон

Фильм рассказывает о том, группа друзей отправляется на выходные в отдаленный домик. Однако оказывается, что ими манипулирует тайная организация, которая контролирует и организует ужасы, с которыми они сталкиваются. С течением ночи их тайные мотивы раскрываются, и герои сталкиваются с невероятным ужасом и древним злом, угрожающим самому их существованию.

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"Реальные упыри"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Комедия, ужасы

Страна производства: Новая Зеландия

Продолжительность: 86 минут

Год: 2014

Главный продюсер: Тайка Войти

"Реальные упыри" разворачивается вокруг жизни четырех соседей-вампиров, живущих в одной квартире в Новой Зеландии. Пока они пытаются приспособиться к современному обществу и решать повседневные дела, их многовековое соперничество с местными оборотнями становится все более жестким.

"Бункер"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Мистика, романтика, триллер

Страна производства: Колумбия, Испания.

Продолжительность: 96 минут

Год: 2011

Главный продюсер: Андрес Кальдерон

В фильме успешный дирижер оркестра начинает романтические отношения с красивой официанткой. Однако когда она таинственно исчезает, ее парень становится главным подозреваемым. Отчаянно ища ответа, он раскрывает целый ряд тайн, лжи и психологических манипуляций, которые подвергают сомнению все, что он думал, что знал о своей любимой.

"Заклятие"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2013

Главный продюсер: Питер Сафран

"Заклятие" рассказывает жуткую реальную историю исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Фильм разворачивается вокруг их расследования зловещей силы, терроризирующей семью в их отдаленном фермерском доме.

По мере того как они сталкиваются со все более ужасающими паранормальными явлениями, Уорренам приходится противостоять собственным страхам и соперничать с этой неумолимой силой, чтобы защитить семью, оказавшуюся в ловушке в этом доме.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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