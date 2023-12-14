Суеверия и народные поверья: Чего избегать за кухонным столом

Кухня имеет немаловажное культурное значение во многих семьях. Однако важно знать об определенных обычаях, которых следует избегать за кухонным столом, чтобы предотвратить несчастья и неудачи в жизни. UAportal рассказывает об этих народных приметах и предрассудках.

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1. Биение посуды

В разных культурах разбиение посуды за кухонным столом считается несчастливым событием. Широко распространено мнение, что этот поступок может привлечь несчастье и даже привести к семейным ссорам. Если вы случайно разбили чашку или тарелку, традиция предлагает немедленно выбросить ее и обращаться с посудой с особой осторожностью.

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2. Скрещивание ног

Скрещивание ног за кухонным столом считается нарушением этикета и символом невежества и не одобряется во многих традициях. Считается, что это может нарушить семейную гармонию и даже ухудшить пищеварение. Не забывайте держать обе ноги на земле.

3. Разговоры о проблемах

Сидя за кухонным столом, желательно поддерживать положительную атмосферу, избегая разговоров о неприятностях, болезнях или несчастьях. Многие считают, что углубление в такие темы может привлечь негативную энергию в дом. Зато стремитесь к беззаботным и приятным разговорам, которые будут способствовать гармоничной трапезе.

4. Оставлять ножи и вилки лезвием вниз

По поверьям, если оставить ножи и вилки на столе лезвиями вниз, они притягивают отрицательную энергию и, возможно, приведут к ряду несчастий. Более того, говорят, что ночью домочадцы могут ненароком пораниться о ноже, что повлечет за собой цепь негативных последствий.

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