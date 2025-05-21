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Сытный пирог с ветчиной: идеально для обеда

Эктор Хименес-БравоЭктор Хименес-Браво

Сытный пирог с ветчиной: идеально для обеда
Сытный пирог с ветчиной: идеально для обеда

Идеальный вариант для обеда, перекуса или праздничного стола.

Главный ингредиент – ветчина. Сочная, нежная и ароматная – она добавляет блюду настоящего домашнего вкуса.

Ингредиенты:

• Тесто листово-дрожжевое – 1 шт (500 гр)

• Ветчина "Первая столица" – 200 г

• Лук репчатый – 1 шт.

• Жареные грибы – 200 г

• Сливки – 100 мл

• Твердый сыр – 150 г

• Соль, перец – по вкусу

• Кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Нарезать и обжарить лук и грибы.

2. Добавить нарезанную ветчину, соль, перец, сливки и натертый творог. Перемешать.

3. Раскатать тесто, немного посыпать мукой.

4. Выложить начинку на тесто, края аккуратно надрезать и сформировать узор.

5. Посыпать кунжутом.

6. Выпекать при 180°C около 30–40 минут.

Сытно, вкусно и ароматом домашнего тепла!

Источник:instagram.com

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