Тайны исполнения желаний по старинным ритуалам: что следует знать

Поскольку суеверные верования окружают нас, некоторые практики могут принести нам неожиданные результаты. UAportal подготовил для вас информацию о народном ритуале, который может способствовать исполнению ваших желаний.

Этот обряд должен быть совершен 20 июня, что совпадает с днем летнего солнцестояния. В это время сила Солнца находится в зените, а энергия, пронизывающая природу, достигает своего апогея. Это сочетание усиливает потенциальную реализацию желаний.

Для проведения ритуала вам понадобится небольшая свеча, символизирующая сияющее Солнце. Кроме того, липа и ее свежие листья, символизирующие плодородие, жизнь, а также обладают целебными свойствами. Выберитесь из дома на открытую местность, например в поле или сад, и действуйте после того, как стемнеет.

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Успокойтесь и сосредоточьтесь на своем желании. Зажгите свечу или огонь, чтобы визуализация желаемого результата была как можно ярче. От всей души расскажите о своей мечте, и передайте энергию своего желания в направлении Солнца. В заключение проследите за тем, как грациозно дым вздымается к небесам.

Этот обычай эффективно помогает сконцентрировать вашу мечту, активизировать положительную энергию на пути к осуществлению и служит катализатором для достижения поставленных целей. Однако важно, чтобы ваши намерения были чистыми и подлинными, без злобы или вредных планов по отношению к другим.

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