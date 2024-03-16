Тайны народных представлений: как цвета влияют на здоровье человека

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что цвет может влиять на наше здоровье и общее самочувствие? Каждый оттенок имеет свои особенности, от успокаивающих качеств до способности вызывать нервозность или истощение. UAportal изучил значение цвета для нашей жизни через призму народных верований.

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Красный

Нередко этот цвет ассоциируясь с сексуальностью и возбуждением. Красный недаром находит свое место в рекламе и заведениях общепита – он повышает аппетит.

Однако для интерьера дома постоянное влияние этих цветов может привести к стрессу, истощению нервной системы и даже к гипертонии. Яркая привлекательность оттенка должна быть совмещена с осторожностью в домашнем интерьере.

Желтый

Слишком яркий желтый цвет может быстро перенапрягать зрение и истощать наши функции нервной системы, в частности, в периоды интенсивной работы. Чтобы создать тёплую атмосферу в помещении, не перегружая органы чувств, рекомендуется использовать темные оттенки данного цвета, но исключительно как акцентный, а не как фоновый.

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Коричневый

Темнота коричневого оттенка прямо пропорциональна степени излучаемого им негатива. Цвет земли, коричневый может вызвать чувство апатии и депрессии. Холодные оттенки этого цвета могут вызвать чувство тревоги и переживания.

Чтобы сохранить баланс, желательно сочетать коричневый с более яркими цветами. Это не только поможет созданию стильного дизайна, но и для обеспечения хорошего самочувствия тех, кто в этом доме будет находиться.

Серый

У многих людей серый цвет вызывает ассоциации с пасмурными, туманными днями – постоянной безнадежностью. Однако в удачном сочетании с яркими, светлыми оттенками этот цвет может создать уютное и приподнятое настроение в жилом пространстве. Благодаря правильным комбинациям серый может превратиться из символа меланхолии в источник комфорта и покоя.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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