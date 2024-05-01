Тайны сна: почему лучше бодрствовать на закате

Сон на закате окружен многочисленными народными приметами, которые предостерегают от этой практики. UAportal подготовил причины этих поверий.

Согласно древнеегипетскому поверью, сон во время заката считался вредным для человека. Они верили, что в это время души умерших перемещаются в подземный мир и потенциально могут нанести вред живым, "забрав" их с собой.

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В древности также считалось, что сон во время заката истощает жизненные силы. Это приводило к повышенному ощущению усталости и даже к потенциальным болезням. Эзотерические учения предполагают, что для слабослышащих биополей сон в это время может истощать их жизненную энергию, что приводит к несчастью.

Говорят, что сон на закате лишен восстановительных свойств, связанных со спокойной дремотой. Есть свидетельства, что в этот период люди могут видеть тревожные кошмары.

Славянские народы верили, что сон на закате ускоряет процесс старения. Согласно культурным представлениям того времени, считалось, что такая практика может сократить продолжительность жизни человека.

До того, если вы должны принимать важные решения, эксперты советуют бодрствовать на закате. Считается, что это приведет к неблагоприятным последствиям, может повлиять на суждения и обусловить неправильные решения. Это подчеркивает важность быть внимательным и не поддаваться сонливости.

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