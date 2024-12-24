Тартар из сельди: это очень вкусно!
Праздники – это отличный случай удивить близких нестандартными идеями блюд.
Ингредиенты:
• Зеленый лук – 20 г;
• Синий лук – 30 г;
• Каперсы – 20 г;
• Петрушка – 10 г;
• Яйца вареные – 2 шт;
• Сельдь (филе) - 200 г;
• Масло из-под сельди – 2 ст.
• Майонез – 1-2 ст.
• Черный хлеб – 3-4 ломтика;
• Масло для жарки – 2-3 ст.
• Свежий огурец для сервировки – 50 г.
Способ приготовления:
1. Зеленый и синий лук, каперсы, петрушку, предварительно сваренные яйца и сельдь мелко нарезать как на видео.
2. Сложить измельченные продукты в пакет-слайдер или глубокую миску.
3. Добавить масло из-под сельди и майонез и тщательно перемешать.
4. Хлеб нарезать на тонкие ломтики и поджарить на небольшом количестве масла до хрустящей.
5. Выложить салат на тарелку для подачи, украсить тонко нарезанным огурцом и подавать с сухариками из черного хлеба.
Готово!
Это очень вкусно, сохраняйте!