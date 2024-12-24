Тартар из сельди: это очень вкусно!

Праздники – это отличный случай удивить близких нестандартными идеями блюд.

Ингредиенты:

• Зеленый лук – 20 г;

• Синий лук – 30 г;

• Каперсы – 20 г;

• Петрушка – 10 г;

• Яйца вареные – 2 шт;

• Сельдь (филе) - 200 г;

• Масло из-под сельди – 2 ст.

• Майонез – 1-2 ст.

• Черный хлеб – 3-4 ломтика;

• Масло для жарки – 2-3 ст.

• Свежий огурец для сервировки – 50 г.

Способ приготовления:

1. Зеленый и синий лук, каперсы, петрушку, предварительно сваренные яйца и сельдь мелко нарезать как на видео.

2. Сложить измельченные продукты в пакет-слайдер или глубокую миску.

3. Добавить масло из-под сельди и майонез и тщательно перемешать.

4. Хлеб нарезать на тонкие ломтики и поджарить на небольшом количестве масла до хрустящей.

5. Выложить салат на тарелку для подачи, украсить тонко нарезанным огурцом и подавать с сухариками из черного хлеба.

Готово!

Это очень вкусно, сохраняйте!