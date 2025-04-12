Телячьи щечки и пюре картофеля с бататом: рецепт

РЕЦЕПТ ТЕЛИНЫХ ЩЕЧЕК И ПЮРЭ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БАТАТА

4 шт телячьих щечек

2 луковицы

1 морковь

4-5 зубчиков чеснока

250 мл красного сухого вина

40 г сливочного масла

20 мл растительного масла

50 г муки

соль

черный перец

Технология приготовления:

Промыть и сушить щечки, разрезать каждую на 3 части.

Добавить соль, перец.

Обвалять в муке. Обжарить на смеси сливочного масла.

!переводим на сковороду!

Нарезать лук, морковь, чеснок, обжарить на смеси сливочного масла. Добавить к мясу.

!жарим на сковороде!

Влить вино и тушить на медленном огне в течение 20 минут.

Добавить воду или овощной (мясной) бульон, чтобы он покрывал щечки.

Тушить в духовке под крышкой или пергаментом 2-2,5 часа при температуре 160С.

Подаем щечки из пюре картофеля и батата.

Пюре из картофеля и батата

Очищаем картофель и батат (1:1). Варим в подсоленной воде до готовности.

Сливаем воду, добавляем сливочное масло. Толчем до однородной консистенции.