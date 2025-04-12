Телячьи щечки и пюре картофеля с бататом: рецепт
РЕЦЕПТ ТЕЛИНЫХ ЩЕЧЕК И ПЮРЭ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БАТАТА
4 шт телячьих щечек
2 луковицы
1 морковь
4-5 зубчиков чеснока
250 мл красного сухого вина
40 г сливочного масла
20 мл растительного масла
50 г муки
соль
черный перец
Технология приготовления:
Промыть и сушить щечки, разрезать каждую на 3 части.
Добавить соль, перец.
Обвалять в муке. Обжарить на смеси сливочного масла.
!переводим на сковороду!
Нарезать лук, морковь, чеснок, обжарить на смеси сливочного масла. Добавить к мясу.
!жарим на сковороде!
Влить вино и тушить на медленном огне в течение 20 минут.
Добавить воду или овощной (мясной) бульон, чтобы он покрывал щечки.
Тушить в духовке под крышкой или пергаментом 2-2,5 часа при температуре 160С.
Подаем щечки из пюре картофеля и батата.
Пюре из картофеля и батата
Очищаем картофель и батат (1:1). Варим в подсоленной воде до готовности.
Сливаем воду, добавляем сливочное масло. Толчем до однородной консистенции.