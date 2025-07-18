Теплый азиатский салат

Этот салат – всегда любимец на столе. Легкий, хрустящий и очень ароматный. Особенно вкусный, когда еще теплый – прямо из сковороды.

Ингредиенты:

• Говядина - 300 г;

• Огурцы – 1 кг;

• Болгарский перец – 2 шт;

• Лук – 1 шт;

• Зеленый лук – по вкусу;

• Кинза – по вкусу;

• Красный перец – по вкусу;

• Паприка – 1 ст. л;

• Кориандр – 1 ч. л;

• Соевый соус – 2–5 ст. л;

• Масло – 150 мл;

• Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарезать брусочками огурцы, посолить, оставить на 7-10 минут.

2. Говядину нарезать соломкой, обжарить до готовности. Посолить и поперчить.

3. Перец и лук порезать, зелень измельчить.

4. Все смешать в миске, добавить специи, соевый соус и горячее масло с мясом.

5. Хорошо перемешать – и сразу на стол.

Готово!