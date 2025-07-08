Теста без теста: вкусный питательный завтрак

Пицца без теста – белковая, диетическая, вкусная!

Это наш любимый завтрак – быстрый, простой и сытный. А главное — без угрызений совести.

Ингредиенты для основания:

✔ 300 г творога

✔ 2 яйца

✔ 80 г муки

✔ Соль - по вкусу

Приготовление основания:

Все смешиваем до однородной массы.

Выкладываем на противень с пергаментом.

Отправляем в разогретую духовку на 30 минут при 180°C.

Далее – начинка (как любишь):

✔ Томатный соус

✔ Сыр моцарелла

✔ Колбаска

✔ Помидоры

✔ Зелень

✔ И немного пармезана сверху — для счастья

Возвращаем в духовку на несколько минут – и готово!