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Теста без теста: вкусный питательный завтрак
Пицца без теста – белковая, диетическая, вкусная!
Это наш любимый завтрак – быстрый, простой и сытный. А главное — без угрызений совести.
Ингредиенты для основания:
✔ 300 г творога
✔ 2 яйца
✔ 80 г муки
✔ Соль - по вкусу
Приготовление основания:
Все смешиваем до однородной массы.
Выкладываем на противень с пергаментом.
Отправляем в разогретую духовку на 30 минут при 180°C.
Далее – начинка (как любишь):
✔ Томатный соус
✔ Сыр моцарелла
✔ Колбаска
✔ Помидоры
✔ Зелень
✔ И немного пармезана сверху — для счастья
Возвращаем в духовку на несколько минут – и готово!