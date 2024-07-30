Точечный контуринг: как визуально сделать лицо худее

Скульптурирование лица явилось настоящим прорывом в индустрии красоты, открывая новые возможности для трансформации черт. Однако многие девушки все еще затрудняются экспериментировать с этой техникой из-за отсутствия уверенности.

В действительности существует чрезвычайно доступный и действенный способ применения этого приема. Своим секретом поделилась известная бьюти-экспертка Хлоя Морелло.

Скульптурирование – это искусство подчеркивания и затенения отдельных зон лица для достижения желаемого эффекта. Эта техника позволяет визуально корректировать пропорции, придавая чертам большей выразительности, стройности или гармоничности.

В поисках быстрых решений для ежедневного мейкапа многие женщины обращаются к методам, не требующим сложных манипуляций и большого количества средств. Именно здесь на первый план выходит "точечный метод", набирающий популярность благодаря своей простоте и эффективности.

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Точечный метод скульптурирования

Сущность точечного метода заключается в нанесении продуктов для скульптурирования в виде мелких точек на ключевые зоны лица. В отличие от традиционных полос этот подход обеспечивает более натуральный результат. Главное преимущество – минимальное использование косметических средств.

Хлоя рекомендует отдавать предпочтение кремовым текстурам, поскольку они легко поддаются растушевке и смешиванию.

Сначала эксперт наносит точки корректора, бронзера и румян по всей поверхности лица. Чтобы предотвратить быстрое засыхание кремовых текстур, она увлажняет покрытие фиксирующим спреем, облегчая дальнейшее растушевку.

Далее Хлоя распределяет средства кистью, начиная с самых светлых оттенков и заканчивая темными. Важно обратить внимание на плавные переходы между зонами, чтобы создать цельное покрытие. Благодаря этому подходу ваш макияж будет выглядеть естественным и невесомым.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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