Топ-3 лайфхака, как правильно подобрать сумку под свой тип фигуры

Когда дело доходит до выбора сумки, которая дополняет ваш образ, существует несколько ключевых факторов, которые следует учитывать. UAportal подготовил советы, с помощью которых можно подобрать правильный аксессуар, который будет идеально вам подходить.

Выбираем сумку в соответствии со своей фигурой

При выборе сумки важно учитывать то, что для людей с пышной фигурой подойдет сумка квадратной формы, в то время как имеющие стройное тело могут выбрать более круглую модель.

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Материал и дизайн

При выборе сумки важно обращать внимание на материал и дизайн. Людям с пышными формами следует отдавать предпочтение лаконичному и минималистичному дизайну, тогда как более стройные девушки могут экспериментировать с узорами, фактурами и деталями. Избегайте слишком яркого или экстравагантного дизайна.

Пропорции и размер сумки

Еще один важный совет – обращать внимание на пропорции при выборе сумки. Для людей с пышной фигурой выбор сумки с длинными ручками может создать вертикальные линии и удлинить силуэт, в то время как короткие ручки хорошо подойдут для тех, кто имеет стройное тело. Важно учитывать размер сумки по отношению к телу – маленькие сумки могут подчеркнуть высокий рост, в то время как большие подойдут для низких людей.

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