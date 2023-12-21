Топ-5 фактов о Египте: Кто построил пирамиды

Египет – поистине удивительная страна, овеянная мифами, легендами и древними цивилизациями. Кроме культовых пирамид Гизы, эта земля хранит множество исторических чудес, делающих ее увлекательным местом для путешествий. UAportal подготовил топ-5 фактов о стране фараонов.

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Единственное из уцелевших древних чудес находится в Египте

Хотя список древних чудес потерялся во времени, Египет с гордостью может похвастаться единственным уцелевшим чудом – пирамида Хеопса. Эта поразительная достопримечательность, расположенная в Гизе близ Каира, возвышается как свидетельство величества прошлого. Построенная в четвертом веке для погребения фараона Хуфу, сегодня она продолжает очаровывать своим величием.

Развенчание мифа: пирамиды не строили рабы

Вопреки расхожему мнению, пирамиды Гизы не были построены рабами. Современные археологические находки показали, что эти памятники были созданы квалифицированными рабочими, а не принудительным трудом. Эти рабочие проживали в специально построенных деревнях и обеспечены надлежащим питанием.

Пирамиды: Ворота в загробный мир

Одним из увлекательных аспектов пирамид является их предназначение. Эти высокие постройки служили вечными гробницами для фараонов и их семей, обеспечивая им безопасный переход в загробный мир. Древние египтяне верили в тщательную подготовку к загробной жизни и считали помощь живых очень важной.

Процесс мумификации выполнялся тщательно, поскольку они верили, что сохранение тела позволяет реинкарнацию и плавный переход в мир иной. Интересно, что даже животных мумифицировали для их путешествия в мир иной.

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Множество божеств

Для старого египтянина сделать верный выбор было большим подвигом, ведь он поклонялся множеству богов и богинь. В поисках равновесия и вечной привязанности они усердно работали, чтобы угодить разветвленному пантеону.

Со временем некоторые боги теряли популярность, подобно современным знаменитостям. Среди вечных божеств были Исида, Осирис и Ра.

Славное наследие Египта, внесенное в список ЮНЕСКО

Помимо древних чудес, Египет может похвастаться целым рядом замечательных мест, входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО. От священного города Абу-Мена и великолепия исторического Каира до величия Абу-Симбела и беззаботной красоты Святой Екатерины – Египет является сокровищницей культурного наследия. Среди других достопримечательностей – увлекательная Вади Аль-Хитан или "Долина китов", древний город Мемфис и его Некрополь, а также вечное величие Древних Фив.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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