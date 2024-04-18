Топ-5 фактов о сне, которые вас ошеломят

Качество сна оказывает существенное влияние на продуктивность, здоровье и продолжительность жизни человека. UAportal подготовил 5 фактов о сне, которые вы, вероятно, никогда не слышали.

Опьянение без алкоголя

Отсутствие сна в течение 17 часов сравнимо с состоянием легкого алкогольного опьянения после употребления банки пива. Другими словами, внимание и концентрация подобны тому, если бы уровень алкоголя в крови составлял 0,5%. После 24 часов без сна когнитивные функции мозга напоминают функции человека, непрерывно применявшего в течение нескольких часов.

Стресс вместо будильника

"Внутренний будильник" организма, позволяющий некоторым людям просыпаться, когда это необходимо, запускается гормоном стресса адренокортикотропином. Исследователи предполагают, что его уровень отражает бессознательное ожидание стрессовой ситуации из-за пробуждения.

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Хороший сон в холоде

Охлаждение имеет решающее значение для засыпания. Потому летом сон может быть беспокойным. Кровообращение улучшается, а тепло тела рассеивается на коже, когда температура воздуха колеблется от 18 до 20 градусов.

Как влияет полнолуние

Исследования доказывают, что полнолуние препятствует качественному отдыху. Темные шторы и комнаты без окон не могут полностью предотвратить это.

Самая длинная бессонница

Длинный период без сна, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, составляет 11 дней. В 1964 году этот рекорд установил 17-летний калифорнийский студент по имени Рэнди Гарднер. Чтобы не уснуть, юноша играл в баскетбол.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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