Топ-5 фактов о языках, о которых не каждый знает

Язык – это живое и очень сложное явление, которое влияет на наше восприятие мира и общение с окружающими. Несмотря на широкое использование в повседневной жизни, существуют увлекательные и малоизвестные аспекты, раскрывающие уникальность языка. UAportal подготовил топ-5 интересных фактов о языке.

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Эксклюзивный язык

В южном регионе Камеруна на языке бусуу говорят только восемь человек, что делает его невероятно редким и эксклюзивным. К сожалению, этот язык находится под угрозой исчезновения: количество его носителей сократилось с восьми в 1986 году до трех в 2005 году.

Сложность китайской путунхуа

Китайская путунхуа широко признана одним из самых сложных языков для изучения. Ее алфавит полностью состоит из символов, и считается, что среднестатистический местный житель Китая знаком с более чем 8000. Для того чтобы прочитать газету, нужно знать по меньшей мере 3000 иероглифов. Кроме того, мандаринский язык использует четыре разных тона для произношения, которые имеют решающее значение для различения слов, поскольку многие символы имеют одинаковое звучание.

Широкий словарный запас английского языка

Английский язык может похвастаться самым большим словарным запасом среди других языков, который насчитывает около миллиона слов и продолжает расти. Язык постоянно расширяется, каждый год к нему добавляется примерно 5400 новых определений. Хотя лишь около тысячи из этих новых слов попадают в широкое употребление среди широкой публики.

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Шекспир, изобретатель слов

Известному драматургу Уильяму Шекспиру приписывают изобретение примерно 1700 слов в течение его блестящей карьеры. Этот поразительный подвиг был совершен с помощью множества приемов, включая превращение существительных в глаголы, глаголов в прилагательные, создание сложных слов, добавление префиксов и суффиксов, а также разработку совершенно оригинальных терминов.

Языковой ландшафт Соединенных Штатов

Хотя английский язык остается основным, на котором говорят в Соединенных Штатах, может удивить тот факт, что страна не определила никакого официального способа вербальной коммуникации. Имея более 300 различных языков, используемых по всей стране, Соединенные Штаты могут похвастаться богатым культурным разнообразием, что делает принятие любого конкретного решения очень опасным для страны.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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