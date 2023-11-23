Топ-5 интересных фактов о губной помаде, которые вас удивят

Губная помада считается одним из самых распространенных бьюти-средств среди девушек. Она выпускается в разных оттенках с привлекательными ароматами и имеет богатую историю. UAportal подготовил некоторые факты об этом незаменимом продукте для макияжа.

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1. В среднем женщина, которая пользуется помадой не менее пяти дней в неделю, потребляет примерно 4,5 кг этого косметического продукта за всю жизнь.

2. В состав качественной помады входят такие специфические ингредиенты, как роза, карнауба и пчелиный воск. Кроме того, оно должно содержать миндальное масло, масло ши и какао, которые обеспечивают питание и увлажнение губ.

3. В Древней Греции помадой пользовались только женщины древнейшей профессии. Таким образом они отличались от приличных дам.

4. Отличить хорошую помаду от плохой достаточно просто. Если после использования определенной помады ваши губы пересыхают и начинают трескаться, скорее всего она некачественная и часто содержит искусственные ингредиенты.

5. Когда дело доходит до определения органической помады, ищите здесь, содержащую по меньшей мере 85% натуральных ингредиентов. Такое отличие обеспечивает более натуральный состав и минимизирует влияние синтетических добавок.

Напомним, мы уже писали, как сделать безупречный макияж губ.

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