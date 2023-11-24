Топ-5 интересных фактов о Киеве

Киев, столица Украины – город, исполненный захватывающих памятников и скрытых сокровищ. UAportal подготовил факты об уникальных аспектах этого замечательного города, которые, несомненно, вас удивят.

Видео дня

Самая длинная улица Киева – знаменитый Крещатик, простирающийся на 1,2 километра, наполненный разнообразными достопримечательностями архитектуры. Самая короткая улица – Инженерный переулок, расположенный рядом с Арсенальной площадью, имеет длину всего 50 метров и насчитывает только три дома.

Читайте также: "Виртуальный туризм" - модная тенденция, привлекающая молодежь и улучшающая бизнес: как это работает

На улице Осиповского вы увидите чрезвычайный дуб Вильгельма Кристера, возраст которого, как полагают, составляет от 600 до 700 лет. Хотя точный возраст можно определить только посредством анализа годовых колец, однако это величественное дерево возвышается как свидетельство богатой истории Киева.

Районы Киева имеют отличные демографические характеристики. Наиболее густонаселенным является Деснянский район, где проживает 355 тысяч жителей. В противоположность этому, Печерский район имеет наименьшее количество населения – 139 000. Примечательно, что Троещина охватывает самый большой жилой массив, предоставляя жилье 240 000 человек.

Киевский метрополитен – одно из самых старых метро в Европе. "Арсенальная" является глубочайшей станцией метрополитена, находящейся 105 метров под землей. Кроме того, знаменитая станция "Золотые ворота" является заслуженно вошедшим в топ-10 самых красивых станций метро в мире шедевром.

Окунитесь в чрезвычайные впечатления от Киева, познакомившись с его достопримечательностями, такими как малейший лифт. Этот лифт, расположенный в доме 11 по улице Прорезной, может вместить только одного человека и занимает мизерную площадь – пол квадратного метра. Он был построен в 1950-х годах и должен был помогать пожилым чиновникам, которым было трудно передвигаться по лестнице.

Напомним, ранее мы рассказывали, где находится резиденция Святого Николая и как добраться туда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!