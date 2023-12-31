Топ-5 кошачьих пород, которые лучше всего ладят с детьми

Когда речь идет о домашних любимцах для семьи с детьми важно найти породу кошек, которая будет не только отличным компаньоном, но и отлично будет ладить с маленькими детьми. UAportal подготовил топ-5 пород, наиболее подходящих для этой цели.

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Рэгдолл

Рэгдолл– нежная и ласковая порода кошек, которая хорошо подходит для детей. Эти коты известны своим спокойным характером, и их часто называют "щенками" за склонность следовать за своим хозяином повсюду. Мягкая и шелковистая шерсть делает их идеальными для объятий, часто с поразительными голубыми глазами и потрясающей окраской, они общительны и любят участвовать в семейных мероприятиях, что делает их отличными компаньонами для детей.

Мейн-кун

Мейн-кун – одна из самых больших одомашненных пород кошек, известная своим доброжелательным и общительным нравом. Они очень легко адаптируются и хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Их игривый и общительный характер, а также пушистые уши, густой хвост и крепкое, мускулистое телосложение делают их популярным выбором для семей, которые ищут домашнего любимца для детей.

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Сиамский кот

Сиамские коты очень социальные. Они обладают энергичным и игривым темпераментом. Они любят взаимодействовать с людьми.

Бирман

Такие кошки носят толерантный и терпеливый характер, что делает их более снисходительными к маленьким детям. С красивой длинной шерстью, потрясающими голубыми глазами, волшебным характером и четко выраженной полудлинной шерстью бирманы являются любимыми компаньонами для детей.

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка – активная и любознательная порода кошек, известная тем, что любит играть. Такие кошки общительны и легко адаптируются, что делает их идеальными домашними питомцами для семей с энергичными детьми.

Коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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