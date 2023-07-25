Топ-5 лучших фильмов с Робертом Дауни-младшим: обязательны к просмотру

За свою тридцатилетнюю карьеру Роберт Дауни-младший стал всемирно известен благодаря своему безупречному актерскому мастерству и яркой личности. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов с этим артистом, которые обязательно нужно посмотреть любому поклоннику киноиндустрии.

"Железный человек"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 6мин

Год: 2008

Продюсер: Кевин Фейдж

Главный герой – Тони Старк, миллиардер-промышленник и гениальный изобретатель, похищаемый и заставляющий создать разрушительное оружие. Он разрабатывает высокотехнологичные доспехи и убегает из плена, став железным человеком. Однако вскоре Тони замечает зловещий заговор, угрожающий миру. Он должен использовать свой новый костюм, чтобы спасти человечество.

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"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Драма

Страна: США

Продолжительность: 3ч 1мин

Год: 2019

Продюсер: Кевин Фейдж

Это эпическое завершение саги "Бесконечность" кинематографической вселенной Marvel. Роберт Дауни-младший снова превратится в Тони Старка/Железного человека, жертвующего своей жизнью, чтобы спасти вселенную от злодея Таноса. В фильме снялся весь звездный состав супергероев. Так что лента стала одним из самых кассовых фильмов всех времен.

"Шерлок Холмс"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Боевик, Приключения, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2009

Продюсер: Джоэл Сильвер

В этой экранизации классических рассказов Роберт Дауни-младший играет роль Шерлока Голмса, гениального детектива, известного своим дедуктивным соображениям и острым умом. Вместе со своим верным напарником, доктором Джоном Ватсоном, он должен раскрыть серию взаимосвязанных преступлений, угрожающих безопасности Лондона.

"Чаплин"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: биография, комедия, драма

Страна: Великобритания, Япония, США, Италия, Франция

Продолжительность: 2ч 23мин

Год: 1992

Продюсер: Ричард Аттенборо

Это биографический фильм, рассказывающий историю Чарли Чаплина, одного из самых любимых актеров и комиков всех времен. Роберт Дауни-младший потрясающе играет главную роль, показывая жизнь Чаплина, его борьбу и успехи в индустрии развлечений.

"Солдаты неудачи"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн, Комедия

Страна: США, Великобритания, Германия

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2008

Продюсер: Стюарт Корнфелд

Это острая сатира о группе актеров, снимающая фильм о войне во Вьетнаме. Роберт Дауни-младший перевоплощается в Кирка Лазаруса, австралийского актера, подвергающегося противоречивой операции, чтобы сыграть чернокожего персонажа. Фильм является смелым взглядом на киноиндустрию и ее многочисленные причуды и глупости.

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