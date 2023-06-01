Топ-5 лучших новых фильмов ужасов: испугают даже самых ярых поклонников жанра
Фильмы ужасов всегда были популярным жанром, привлекающим зрителей своей жуткой атмосферой и леденящим душу повествованием. UAportal подготовил список лучших фильмов ужасов, снятых в 2018-2019 году.
Реинкарнация
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Ужасы, Драма, Мистерия
Страна: США
Продолжительность: 127 минут
Год: 2018
Продюсер: Ари Астер
Фильм "Реинкарнация" рассказывает историю семьи, которую преследует череда тревожных событий после смерти их бабушки. Секреты семьи постепенно раскрываются, по мере того как они впадают в безумие, а сверхъестественное присутствие угрожает уничтожить их всех.
Тихое место
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: ужасы, драма, научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2018
Продюсер: Джон Красински
Действие фильма "Тихое место" происходит в постапокалиптическом мире, где семья вынуждена жить в тишине, чтобы не стать объектом охоты ужасных существ, которые охотятся по звуку. Когда семья обнаруживает, что их младший ребенок болен, они должны найти способ выжить и одновременно попытаться вылечить его.
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Проклятие монахини
Рейтинг IMDB: 5.3/10
Жанр: Ужасы, Мистерия, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 96 минут
Год: 2018
Продюсер: Джеймс Уан
Фильм "Проклятие монахини" рассказывает о том, как католический священник и начинающая монахиня в Румынии расследуют загадочное самоубийство. Вскоре они обнаруживают злую силу, которая принимает форму демонической монахини, и им приходится бороться за свою жизнь.
Хэллоуин
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Ужасы, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 106 минут
Год: 2018
Продюсер: Джейсон Блюм
"Хэллоуин" – это продолжение одноименного фильма 1978 года. Фильм рассказывает о Лори Строуд, которая готовится к встрече с Майклом Майерсом, убийцей в маске, вернувшимся в Хэддонфилд, штат Иллинойс, в ночь Хэллоуина.
Мы
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Ужасы, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 116 минут
Год: 2019
Продюсер: Джордан Пил
Фильм "Мы" рассказывает о семье на отдыхе, которую терроризируют ее двойники. Фильм исследует темы идентичности, привилегий и темной стороны человечества.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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