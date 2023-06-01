Топ-5 лучших новых фильмов ужасов: испугают даже самых ярых поклонников жанра

Фильмы ужасов всегда были популярным жанром, привлекающим зрителей своей жуткой атмосферой и леденящим душу повествованием. UAportal подготовил список лучших фильмов ужасов, снятых в 2018-2019 году.

Реинкарнация

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы, Драма, Мистерия

Страна: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 2018

Продюсер: Ари Астер

Фильм "Реинкарнация" рассказывает историю семьи, которую преследует череда тревожных событий после смерти их бабушки. Секреты семьи постепенно раскрываются, по мере того как они впадают в безумие, а сверхъестественное присутствие угрожает уничтожить их всех.

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Тихое место

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: ужасы, драма, научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2018

Продюсер: Джон Красински

Действие фильма "Тихое место" происходит в постапокалиптическом мире, где семья вынуждена жить в тишине, чтобы не стать объектом охоты ужасных существ, которые охотятся по звуку. Когда семья обнаруживает, что их младший ребенок болен, они должны найти способ выжить и одновременно попытаться вылечить его.

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Проклятие монахини

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Ужасы, Мистерия, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 96 минут

Год: 2018

Продюсер: Джеймс Уан

Фильм "Проклятие монахини" рассказывает о том, как католический священник и начинающая монахиня в Румынии расследуют загадочное самоубийство. Вскоре они обнаруживают злую силу, которая принимает форму демонической монахини, и им приходится бороться за свою жизнь.

Хэллоуин

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Ужасы, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 106 минут

Год: 2018

Продюсер: Джейсон Блюм

"Хэллоуин" – это продолжение одноименного фильма 1978 года. Фильм рассказывает о Лори Строуд, которая готовится к встрече с Майклом Майерсом, убийцей в маске, вернувшимся в Хэддонфилд, штат Иллинойс, в ночь Хэллоуина.

Мы

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Ужасы, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 116 минут

Год: 2019

Продюсер: Джордан Пил

Фильм "Мы" рассказывает о семье на отдыхе, которую терроризируют ее двойники. Фильм исследует темы идентичности, привилегий и темной стороны человечества.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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