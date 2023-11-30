Топ-5 малоизвестных фактов о французских бульдогах
Французские бульдоги, известные своими миниатюрными размерами, ласковым характером и общительностью, стали излюбленной породой среди многих любителей собак. Однако, кроме этих общеизвестных черт, есть несколько интригующих фактов о французских бульдогах, о которых рассказывает UAportal.
1. Родом из Англии, а не из Франции
Вопреки своему названию, французские бульдоги на самом деле были выведены в Англии. Родословную можно проследить до смеси мопсов и английских бульдогов, что способствовало их уникальным характеристикам и внешнему виду.
2. Порода для богачей
Французские бульдоги исторически ассоциируются с высокой ценой, что делает их роскошным удовольствием. В прошлом только состоятельные люди могли позволить себе владеть этими очаровательными домашними питомцами.
Читайте также: Стоит ли держать собаку в квартире: особенности
3. Неактивная порода
Из-за своей нелюбви к напряженной деятельности французские бульдоги прекрасно подходят для тех, кто предпочитает более спокойный образ жизни. Они не нуждаются в больших физических нагрузках или длительных прогулках, что делает их идеальными компаньонами для домоседов.
4. Любящие собаки
Французские бульдоги любят общество и не терпят, когда их оставляют надолго наедине. Если есть возможность, рекомендуется брать четырехлапого друга с собой, поскольку многие заведения сейчас принимают домашних питомцев.
5. Капризы и рассуждения
Потенциальным владельцам французских бульдогов следует обратить внимание на их уникальные склонности. Эти очаровательные собаки известны своим чрезмерным слюнотечением, что может быть не очень удобным для заботящихся о чистоте. Кроме того, среди собак этой породы распространена проблема метеоризма, требующая определенного внимания и ухода.
Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !